Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries

Un convoi de 248 migrants subsahariens, dont 17 femmes, 10 mineurs et 2 bébés, est arrivé ce week-end sur les côtes de la Grande Canarie (Espagne). Le groupe de migrants est parti du Sénégal pour rejoindre l’archipel espagnol.



Selon une source locale, tous les passagers ont été pris en charge par les services de secours espagnols dès leur arrivée.