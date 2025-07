Ils ont à peine 16 ans… et ont déjà leur Bac : Une réussite qui interpelle l’école et l’État

Alors que les résultats du baccalauréat 2025 ont fait basculer la vie de milliers de jeunes Sénégalais entre larmes de joie et déception, cinq élèves du Lycée Berkeley, à Dakar, ont créé la surprise. Âgés de seulement 16 et 17 ans, ces deux garçons et trois filles ont décroché leur Bac S2, certains avec mention, défiant les standards habituels du système scolaire. Une performance d’autant plus remarquable qu’ils ont suivi un cursus accéléré et rigoureux, preuve que la jeunesse sénégalaise regorge de talents précoces quand elle est bien encadrée.







Mouhamed Niang, 17 ans, mention assez bien, rêve de devenir médecin comme son père, son modèle. À ses côtés, Saliou Guèye, 16 ans, mention passable, ambitionne une carrière dans le génie informatique. Kiliane Oel Joise, gabonaise de 17 ans, future neuropsychologue, a su équilibrer rigueur et persévérance malgré son jeune âge. Souadou Fall (mention assez bien) et Sokhna Diarra Diop (mention assez bien), toutes deux âgées de 16 ans, visent haut, notamment dans la médecine chirurgicale. Si les profils diffèrent, tous partagent un point commun : la discipline, la stratégie et surtout, une volonté de fer.