Igor Tudor : « Je n’ai pas aimé la prestation de Bamba Dieng, je lui ai dit… »

L'Olympique de Marseille a battu le stade de Rennes 1-0 ce vendredi soir en 16èmes de finale de la coupe de France. Malgré la qualification de l’OM pour les 8es de finale de la coupe de France, l’entraîneur phocéen, Igor Tudor qui reste sur huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues, n’a pas apprécié le match de Bamba Dieng.

D’après lui, l’attaquant sénégalais qui a joué une trentaine de minutes, n’a pas fait une bonne rentrée en seconde période… « C’est un très bon joueur, mais je n'ai pas aimé sa prestation. Je n’ai pas aimé la prestation de Bamba Dieng, je lui ai dit dans les vestiaires », a-t-il lâché sans détour.

Pas assez précis techniquement, l’attaquant sénégalais n’a pas été décisif en multipliant les pertes de balle. Un jeu haché qui n’a pas aidé ses coéquipiers à conserver le ballon et préserver leur maigre avantage d’un but. À peine réintégré dans l’équipe première, Bamba Dieng devra élever son niveau de jeu pour espérer grappiller plus de temps de jeu…