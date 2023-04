Idrissa Seck et ses remontrances à l’opposition : « Quand on aspire à devenir chef suprême des Armées… »

Après les avoir félicités pour la sage décision de reporter leur manifestation prévue le 03 avril, veille de la fête des Armées et de la célébration du 63ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le président du parti Rewmi a voulu faire la leçon à l’opposition. Un conseil qui, selon l’ancien Premier ministre, doit être bien retenu par cette partie de l’opposition qu’est la coalition Yewwi Askan Wi. « Quand on aspire à devenir chef suprême des Armées, on ne mêle pas les Forces de Défense et de Sécurité à la politique politicienne », a précisé le président du parti Rewmi à l’occasion du secrétariat exécutif de son parti, tenu ce dimanche à Dakar.



Dans la même perspective, si cette coalition de l’opposition, malgré son refus de répondre à l’invitation du chef de l’État, Idrissa Seck salue cette décision du Président de la République qui visait à tenir cette fête nationale dans la paix et la concorde.