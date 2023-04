Idrissa Seck : « Je suis prêt à soutenir Ousmane Sonko… »

Le leader du parti Rewmi a fait face à la presse ce vendredi dans la cité du rail pour s'exprimer sur l’actualité de manière générale. Ce qui est, signalons-le, le plus attendu, c’est cette question sur sa candidature qui fait débat ces derniers jours. Mais « Ndaamal Kadior donnera sa position sur l’affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Pour Idrissa Seck, il serait bien de clarifier les choses sur la candidature très débattue surtout quand certains se lèvent pour alerter sur un "éventuel blocage" du maire de Ziguinchor pour l'élection présidentielle de 2024. Idrissa Seck serait même prêt à le soutenir et tourner le dos à Macky Sall, mais avec des conditions précises. « Que Ousmane Sonko soit condamné pour viol ou diffamation ou autres délits qu’il soit, ce n’est pas grave, il peut être candidat » ? En plus, même s’il serait élu président, il va laisser la justice faire son travail. Je m’engage à le soutenir dans son combat » signale Idrissa Seck posant ainsi ses conditions pour soutenir le leader du Pastef Ousmane Sonko.