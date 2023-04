Idrissa Seck : « Je serai candidat en 2024 »

Le président du parti Rewmi a fait une déclaration portant sa nouvelle posture au sein de la coalition présidentielle. Idrissa Seck se projette déjà vers la présidentielle de février 2024. L’ex président du CESE déclare ainsi sa candidature. « En ce qui me concerne, je vous confirme ma candidature à l’élection pour la présidence de la République en février prochain » lance Idrissa Seck.



Cependant, il note que « j’appelle à la fois au calme et à la sérénité tous les sénégalais. Les esprits sont échauffés et les résultats des procédures en cours sont incertains. Nous sommes à un an d’une élection décisive d’où la liste des potentiels candidats reste un mystère. Ce qui fait monter les émotions et les tensions » fait-il savoir.



« Nous ne devrions jamais forcer nos frères et sœurs au silence par la persécution, la pensée unique, le terrorisme intellectuel et la violence » conclut Idrissa Seck.