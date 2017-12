Ibrahima K Danfa, Gouverneur de la North Bank (Gambie) : " Auparavant, la Gambie avait des gouverneurs politiques, mais maintenant nous avons des gouverneurs intellectuels et technocrates "

En marge d'une séance de travail entre une délégation gambienne conduite par le gouverneur de la North Bank(Kéréwane) et le gouverneur de kaolack en présence des forces de l'ordre et de défense du Sénégal, le gouverneur de la North Bank (Gambie), Ibrahima K Danfa, a déclaré que son pays est en train de repartir sur de nouvelles bases pour tendre vers la sécurité et le développement. " La Gambie a subi beaucoup de difficultés. Mais sous Barrow, nous avons noté une toute nouvelle gouvernance territoriale axée sur la promotion d'un personnel de qualité. Auparavant, nous avions des gouverneurs politiques, mais maintenant les 07 gouverneurs dont dispose la Gambie sont des administrateurs civils intellectuels et technocrates".



Pour le gouverneur de Kéréwane, la rencontre qui réunit actuellement à Kaolack, les forces de sécurité et de défense des deux pays, est venue à point nommé, eu égard à la nouvelle orientation politique du régime de Barrow.



De son côté, le gouverneur de kaolack, Al Hassan Sall, a remercié la délégation gambienne qui a fait le déplacement pour prendre part à la réunion portant sur la coopération liée aux questions d'ordre sécuritaire à la frontière. " Il n'y a point de développement sans sécurité", a-t-il conclu.