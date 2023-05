ITV - SERIGNE MODOU BOUSSO DIENG : « La politique a assez pollué notre environnement…Il est temps de donner du temps au secteur de l’économie »

Leader politique et chef de parti, Serigne Modou Bousso Dieng estime désormais que le combat du Sénégalais devrait être plus économique que politique. En tournée dans le pays pour soutenir Abdoulaye Sylla ( PDG Ecotra) dans le combat qu’il mène pour revendiquer la préférence nationale et exiger que la commande publique soit essentiellement confiée aux entreprises privées Sénégalaises, le chef religieux confiera avoir complètement changé de fusil d’épaule sur ce chapitre. « La politique n’est pas la chose la plus essentielle dans la vie des citoyens. Elle est jalonnée de péripéties encombrantes et parfois dégradantes. Il est temps de donner du temps et de l’énergie au secteur de l’économie. La politique est sale et on ne cogite, malheureusement, qu’autour d’arrestations, de libérations, de manifestations alors qu’il y a plus important ». Après avoir fait des localités comme Vélingara, Oussouye, Ziguinchor et Tamba, Serigne Modou Bousso Dieng regrettera le retard économique accusé et le chômage qui secoue la jeunesse. « Ce que j’ai vu dans le Sénégal Oriental est décevant. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai décidé de travailler encore plus pour aider les jeunes à s’émanciper ».