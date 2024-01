Huitième de finale CAN 2024 : Les Éléphants piègent les Lions aux penalties et filent en quarts !

À l’issue d’une opposition épique entre le Sénégal et la Côte d'ivoire, les champions d’Afrique en titre ont dû passer par les prolongations puis aux penalties pour finalement tomber face aux éléphants. Contre toute attente, la Côte d’Ivoire composte son ticket pour les quarts de finale. Une victoire acquise dans la douleur, mais un succès qui relance le pays hôte qui a tout donné devant son public.

Pour cette affiche de rêve dont le scénario s’est écrit au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro a mis du temps à se remplir. À 18h15 le stade était encore loin d’afficher le plein, les 20.000 places de l’antre de Yakro étaient à peine occupées par les supporters. Curieusement, c’était pas la grande affluence dans les abords du stade encore moins dans le stade dont la majeure partie des places étaient prises par des sénégalais venus en masse du Sénégal, d’Abidjan et de Yamoussoukro. Entre les tracasseries liées à l’obtention des billets et le dispositif sécuritaire extrêmement rigoureux qui a été déployé par les forces de l’ordre, l’accès au stade est très éprouvant pour journalistes et supporters contraints pour la majeure partie de faire des kilomètres avant de se présenter devant les portails d’entrée. Les grandes artères menant au stade sont barrées, sur un rayon de 2 à 3 kilomètres. Sous la forte chaleur ambiante (35 degrés vers 15 heures), il faut effectuer le parcours du combattant pour assister à ce duel fratricide entre Lions de la Téranga et Éléphants ivoiriens. Le jeu en vaut la chandelle !

18h20 c’est l’heure de la traditionnelle reconnaissance de pelouse qui précède l’échauffement des 22 acteurs. Les Lions sortent au compte-goutte du vestiaire en basket et survêtement décontracté pour s’imprégner une dernière fois de cette tension grandissante au fur et a mesure que le coup de sifflet de l’arbitre se rapproche dans ce match de huitièmes de finale très indécis en dépit du statut de favori collé au Sénégal. Comme annoncé par Dakaractu lors de l’entraînement de veille de match Sénégal vs Côte d’Ivoire, Pape Guèye est finalement forfait pour cette rencontre de huitièmes de finale. Le joueur de l’Olympique de Marseille touché au genou ne s’est pas rétabli à temps pour prendre part à ce choc. Le sélectionneur Aliou Cissé a refait confiance confiance à Abdou Diallo qui a joué un rôle décisif dans le dispositif tactique des Sénégalais. En effet, le défenseur central a eu en charge la fonction de sentinelle devant la défense en plus de devoir former le trio défensif avec Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté dans les phases à 3-5-2.

À noter le retour de Moussa Niakhaté après sa blessure à la cheville et celui de Lamine Camara préservé lors du dernier match. Le reste de l’équipe n’a pas changé. El Tactico reste dans la continuité de ses idées. Comme face au Cameroun le Sénégal se lance dans un 4-3-3 qui se transforme aisément en 3-5-2 ou dans une animation en 4-1-4-1 selon les phases offensives et ou défensives de la rencontre. Une formule qui avait parfaitement fonctionné lors de la victoire (3-1) sur la sélection camerounaise. On prend les mêmes et on recommence même si l’enjeu et le contexte sont totalement différents !

Le stade affiche plein (19.946 places vendues) quand l’arbitre gabonais Pierre Atcho lance enfin les hostilités, après l’exécution des hymnes nationaux chanté en chœur par les spectateurs. Les Éléphants sont bousculés dès les premières minutes. Les incursions du latéral gauche Ismael Jakobs font très mal. Face à la fébrilité défense des ivoiriens, Sadio Mané se met en evidence et sert dans de bonnes conditions, Habib Diallo qui contrôle de la poitrine avant de trouver d’une reprise de volée la lucarne de Yaya Fofana (1-0.) Le Sénégal lance bien sa partie.

Cinq minutes plus tard, Sadio Manè frôle l’expulsion après un tacle trop appuyé effectué sur Ibrahima Sangaré. Le pays organisateur réagit et tente quelques incursions menées par Seko Fofana et l’insaisissable Oumar Diakité en duel avec Ismael Jakobs. Entre l’ouverture du score et la 25ème minute, la sélection ivoirienne pousse très fort et met une grosse pression dans la cage d’Édouard Mendy. Après une demi-heure, les Lions sortent la tête de l’eau et réussissent à contenir tant bien que mal les vagues oranges.

Cependant le bloc Sénégalais est beaucoup trop bas. N’eut été la bonne sortie de Mendy à la 41eme Seko Fofana qui avait fini de percer la defense sénégalaise, allait trouver la faille. La fin de première mi-temps est insoutenable. Loin d’avoir abdiqué dans ce huitième de finale pour l’instant extrêmement indécis, la bande à Seko Fofana a poussé tout au long des 40 minutes de la première mi-temps. Cependant, la défense Sénégalaise a tenu bon avec notamment un Édouard Mendy décisif qui veille au grain.

Justement, la deuxième mi-temps Sénégalaise a été sauvée par Édouard Mendy, qui a multiplié les arrêts permettant à ses coéquipiers de rester dans le match et de préserver son faible écart d’un petit but. Entre le penalty non sifflé sur Ismaïla Sarr chargé dans le dos, dans la surface de réparation ivoirienne et les nombreuses occasions vendangées par les Lions qui n’ont pas réussi à faire le break. Le match a fini par basculer. Sur une sortie non maîtrisée du portier Sénégalais qui a violemment percuté Nicolas Pepe, la VAR est consultée et un penalty accordé aux éléphants. C’est Franck Kessié qui s’en charge et remet la Côte d’Ivoire dans la partie (1-1, 86e.) Tout est à refaire pour les tenants du titre qui n’ont pas encore assuré la qualification en quarts de finale.

Les prolongations sont inévitables. Il va falloir trente minutes supplémentaires pour départager les deux équipes. Après l’entrée en jeu d’Idrissa Gana Guèye (sortie de Lamine Camara) en fin de seconde période, c’est au tour d'iliman Ndiaye de prendre la place d’Ismaïla Sarr pour apporter du sang neuf à l’attaque sénégalaise. Ça sent le chaos de part et d’autre, dans les ultimes secondes de la première mi-temps de cette prolongation, Sadio Mané rate son face à face avec Yaya Fofana suite à un centre de Krépin Diatta au second poteau. Les lignes ne bougeront pas au cours des 30 minutes additionnelles.