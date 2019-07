Hôpital principal de Dakar : De nouveaux services inaugurés ce vendredi

L'hôpital Principal de Dakar continue sa lancée pour la modernisation et la réhabilitation de ses services. Après l'expansion des services d'urgence, c’est au tour de : l’Entrée Principale, rénovée grâce au soutien de la Banque de l’Habitat du Sénégal, du Pavillon PELTIER B abritant le service des maladies cardiovasculaires un nouveau service, du Centre de Consultations Externes Médicales, un Nouveau Bloc Opératoire, Service de Neurochirurgie , Pavillon FUSTEC , Ophtalmologie / Oto-Rhino-Laryngologie , Incinérateur pour Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux , Scanner 64 barrettes / 128 coupe , Et du Centre d’Angiographie Polyvalente et de Rythmologie qui ont été réhabilités et construit. Aujourd’hui, l’Hôpital Principal de Dakar fait peau neuve, sous la direction du Médecin-Général de Brigade Momar Sène, Médecin - Chef Directeur et l'inauguration de ces nouveaux bâtiments et équipements de cet hôpital centenaire se fera demain sous la présidence du ministre des forces armées...