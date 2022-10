Hommage à feu Djibo Leyti Ka : « À jamais » un Dinosaure de la vie politique du Sénégal s'en est allé

Cinq ans déjà que le grand serviteur de la nation, feu Djibo Leyti Ka a quitté ce monde, laissant ainsi orphelin le monde de la politique sénégalaise. Ainsi pour honorer sa mémoire, des proches, camarades et héritiers politiques, ont organisé ce 29 octobre dans un hôtel de place, une cérémonie d'hommage posthume à Monsieur Djibo Leyti KA, parrainée par Monsieur Moustapha Niasse, Secrétaire général de l'Alliance des Forces de Progrès (AFP), et Monsieur Pape Ibrahima Diagne, Grand Serigne de Dakar.

En effet, l’homme qui est le fondateur de l’Union pour le renouveau démocratique (URD), un parti né après sa rupture avec le Parti socialiste (PS) et candidat à l‘élection présidentielle de 2000 ( arrivé 4ème avec 7,1%), est né à Linguère dans la région de Louga, le 21 février 1948 et décès en 2017 à l’âge de 69 ans.

Djibo Leyti Ka a activement participé à la vie politique du pays avec un canevas très riche occupant des postes de responsabilité dans tous les gouvernements des quatre présidents du Sénégal. Il fut plusieurs fois ministre (Affaires étrangères, Intérieur, Éducation nationale, etc...)

Ainsi cette cérémonie d’hommage riche en témoignages et émotions, a vu la présence d’hommes politiques tels Ali Saleh Diop, Ministre de l’Élevage et des Productions animales, des partisans et sa famille, a été une occasion pour ses proches de ressusciter la mémoire de ce grand « homme d’État admiré et respecté ». Lors de cette cérémonie, un court-métrage sur la vie de M. Ka a été diffusé. Selon M. Souleymane Diop, ancien conseiller technique de Djibo leyti Ka, qui a témoigné dans ce court film, « pour être un leader, il faut être un visionnaire et Djibo leyti Ka en était un... »