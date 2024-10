Hommage à Aliou Cissé : Le Dr Massamba Guèye lui marque sa reconnaissance à travers un poème

Parmi les nombreuses voix qui s'élèvent, celle du Dr Massamba Guèye, chercheur, écrivain, conteur, poète et critique littéraire, se démarque par un poème poignant dédié à Cissé.

Dans son texte, le Dr Guèye célèbre les exploits de Cissé, en le qualifiant de « Lion-capitaine » et « lion-coach », soulignant son rôle crucial dans la victoire historique de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Le poème évoque également le respect et la gratitude que le peuple sénégalais ressent pour celui qui a su mener l’équipe nationale avec détermination et passion.

« Merci coach Aliou Cissé ! » commence le poème, une phrase qui résume l'essence de l'hommage. Dr Guèye rappelle que, malgré le changement de sélectionneur, l’honneur et la reconnaissance envers Cissé demeurent intacts. « Unique vainqueur de la CAN, pour l'histoire », il inscrit le nom de Cissé dans le marbre du football africain.

Le poème évoque aussi la sérénité et le calme de Cissé, des qualités qui ont servi de repère pour ses joueurs et pour la nation. « Ta passion patriotique sans fard est l'arme absolue pour gagner au nom de la Nation », écrit le Dr Guèye, soulignant ainsi le lien indissoluble entre le sport et la fierté nationale.

En conclusion, Dr Massamba Guèye fait de Cissé une figure emblématique, dont le nom « s'inscrit d'airain à jamais » dans les cœurs des Sénégalais. Ce poème, à la fois hommage et reflet des valeurs du peuple sénégalais, témoigne de l'héritage que laisse Aliou Cissé, et rappelle que, même si le vent du changement souffle, son impact restera gravé dans l’histoire du football sénégalais.

Cet hommage résonne comme un appel à la reconnaissance des efforts de ceux qui ont su porter les couleurs du Sénégal sur les scènes internationales, et rappelle que le parcours d'Aliou Cissé est, au-delà du sport, une leçon de dignité et de fierté nationale...

Suite au limogeage d'Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal, les hommages affluent de toutes parts, témoignant de l'impact profond qu'il a eu sur le football sénégalais et sur la nation elle-même.