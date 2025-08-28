Hann-Mariste : Une quinzaine de véhicules saccagés après un match de "Navétane"

Une bande de jeunes en furie a saccagé près d’une quinzaine de véhicules particuliers, à l’issue d’un match de Navétane. Les faits se sont déroulés hier mercredi à Hann-Mariste, non loin de la boutique Auchan.

La rencontre, qui opposait l’équipe de Dalifort à celle de "Toll Bi" (Unité 17 des Parcelles Assainies), a dégénéré dès les premières minutes de jeu, selon des témoins. Les tensions entre supporters ont continué tout au long du match, pour finalement se transformer en affrontements violents.

À la fin de la partie, plusieurs jeunes ont semé le chaos dans le quartier, brisant les vitres et caillassant les voitures stationnées dans les alentours, causant des dégâts matériels importants.

Face à cette situation, les victimes envisagent de déposer une plainte collective auprès de la gendarmerie, pointant du doigt l’ODCAV et l’ONCAV de Dakar, accusés de manquements dans l’organisation et la sécurisation de ces compétitions populaires dites "Navétane".