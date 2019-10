Guy Marius Sagna : "Cette évacuation de Karim X'rum Xax confirme que notre système sanitaire est moribond"

Les activistes regroupés dans les mouvements "Nittu Deugg" et Frapp, se sont retrouvés ce matin pour évoquer la situation que traverse leur camarade Karim Xrum Xax qui a été évacué hier soir en Allemagne pour subir des soins médicaux, après avoir fait le tour des hopitaux de Dakar.



Ces amis, à l'image de Guy Marius Sagna qui prenait part à cette rencontre, n'ont pas raté les autorités du pays à travers leur politique sanitaire qui doit être remise en cause. "Cette situation qui persiste est une honte pour le pays. Et sachez que cette maladie de Karim et son évacuation renforcent notre conviction dans le combat que nous menons", a indiqué l'activiste de Frapp. Pour lui, le problème de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier est tout simplement du complexe. Toutefois, il précise que même si nous avons des médecins qualifiés, les conditions restent à revoir... " On ne remet pas en cause l'expertise de nos medecins, mais il faut les mettre dans de bonnes conditions de travail avec un plateau médical de qualité. Nous pouvons bien croire en nos potentialités et nous faire soigner dans nos hôpitaux", ajoutera t-il...