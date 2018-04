Guinguinéo / 39ème édition de la Ziarra de El Hadj Mouhamadou Moustapha Sarr : Le comité d’organisation fait son bilan.

La 39ème édition de la Ziarra de El Hadj Mouhamadou Moustapha Sarr aura été à l’image de la vie et l’œuvre du saint homme. En plus des séances de récital de coran, une consultation gratuite a été organisée et qui a vu la prise en charge de plus de 300 patients. Le comité d’organisation tire ici le bilan de l’édition 2018.