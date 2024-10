Guinée: la junte interdit à ses ministres de voyager à l'étranger

Le chef de la junte en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a ordonné jeudi le retour sans délai au pays de ses ministres en déplacement à l'étranger.



Il a aussi interdit à ces derniers de sortir du pays à compter "de ce jour (jeudi) et jusqu'au 31 décembre, sauf accord exceptionnel du Chef de l'Etat", dans une note publiée jeudi soir par le secrétaire général du gouvernement.



"Sur instruction du président de la République, Mamadi Doumbouya, il est demandé à tous les ministres en mission à l'étranger d'y mettre fin et de regagner le territoire national toute activité cessante", dit le document.



Plusieurs ministres étaient en déplacement à l'étranger au moment de la publication de la note.



Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a justifié cette décision par la "nécessité de rationaliser les dépenses publiques".



Cette mesure "renforce l'efficacité gouvernementale tout en assurant une gestion optimale des ressources de l'État", a-t-il dit à l'AFP, indiquant que les cadres des départements ainsi que les représentations diplomatiques étaient en mesure de représenter leur pays à l'étranger.



L'ancien colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui investi président et promu général, a pris le pouvoir par la force en Guinée en septembre 2021.



La junte s'était initialement engagée sous la pression internationale à céder la place d'ici à fin 2024 à des civils élus. Elle a fait savoir depuis qu'elle manquerait à sa promesse.



Plusieurs de ses représentants se sont dits récemment favorables à une candidature de M. Doumbouya à la prochaine élection présidentielle.