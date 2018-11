Guinée Équatoriale/Sénégal : Aliou Cissé a donné son onze de départ, avec Salif Sané en sentinelle

C’ést inédit! Aliou Cissé a donné son onze de départ pour le match de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2019, ce samedi face à la Guinée Équatoriale (16h heure locale, 15h heure sénégalaise).



Devant Édouard Mendy, on retrouve une défense classique : Youssouf Sabaly - Cheikhou Kouyaté - Kalidou Koulibaly - Lamine Gassama. Au milieu, le trio Salif Sané - Gana Guèye - Assane Dioussé, aura fort à faire dans un secteur de jeu où l'équipe n'a pas été séduisante, lors des premières journées des éliminatoires de la CAN.



Les Lions s’articulent donc dans un système en 4-3-3, où Sadio Mané se situera à nouveau plus haut à gauche et Opa Nguette à droite. En pointe, enfin, Mbaye Niang sera en quête d’un deuxième but dans les éliminatoires. Ménagé après le match aller face au Soudan (3-0) en raison d’un choc assez violent avec Mbaye Niang, l'attaquant des Reds tient donc sa place.



Le sélectionneur avait, comme il en a pris l’habitude depuis quelques matches, fait des mises en place tactiques mercredi et jeudi, lors des entraînements à Malabo. Le coach des Lions avait donné des indications quant à son onze de départ...