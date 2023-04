Guinée Conakry : de mystérieux boutons et taches apparaissent sur la peau des pêcheurs…

De mystérieuses taches accompagnées de boutons apparaissent sur la peau de pêcheurs artisanaux guinéens. Il s’agit ainsi de plus de 115 pêcheurs qui sont touchés par cette maladie mystérieuse. Avec l’apparition de ces éruptions cutanées sur leur peau, les pêcheurs se sont rendus dans les structures sanitaires mais également se sont présentés aux autorités administratives. La nouvelle a été révélée par BBC Guinée qui estime que les premiers cas sont apparus la semaine dernière. Cependant, les autorités sanitaires sont à pied d’œuvre pour soigner ces pécheurs touchés par ces brûlures apparentes sur l’épiderme.



Selon BBC , le nombre de cas ne cesse d’augmenter dans le service de chirurgie plastique du centre hospitalier de Donka. On dénombre, selon les autorités sanitaires, 88 malades environ enregistrés. D’ailleurs, certains avec des cas sérieux ont été hospitalisés. Ainsi, le dimanche 16 avril, d’autres pécheurs se sont présentés à ce service. Ils sont affiliés aux ports de pêche de Bonfi et de Gbessia, deux des grands ports de Conakry.



D’après le Dr Karamba Kaba, le chef du service chirurgie plastique et des grands brûlés dans lequel les malades sont pris en charge, les pêcheurs sont victimes de brûlures du deuxième et du troisième degré. Ces brûlures et éruptions cutanées sont causées, selon lui, par des substances inconnues, mais il écarte pour le moment les sources bactériennes.



Le ministère de la santé et le service du ministère de la pêche en charge de la sécurité sanitaire ont déjà effectué des prélèvements sanguins et des collectes d’échantillons d’eau de la zone maritime ciblée. Pour le moment, le risque de contagion est écarté par les autorités sanitaires.



Étant la principale activité pourvoyeuse de revenus, la pêche artisanale serait menacée avec cette situation sanitaire. Et depuis que les pêcheurs ont appris la nouvelle, ils ont peur d’aller en mer…