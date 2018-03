Guérison tardive de son genou : Kara Mbodji est retourné en Espagne voir son médecin

Opéré en décembre dernier du genou, Kara Mbodji s’entraîne toujours en salle et s’inquiète de la guérison tardive de sa blessure. Pour se rassurer, l’international sénégalais est retourné en Espagne voir le docteur Cugat qui l’avait opéré. Selon les médias, visités par Jourdesport, le défenseur des Mauves devrait encore y rester la semaine prochaine afin de travailler pour améliorer sa revalidation. Le défenseur ne guérit pas comme souhaité de sa blessure au genou, il a toujours des douleurs.



Après un traitement démarré depuis 8 semaines, le Sénégalais est même gagné par la nervosité par rapport à l’évolution de sa blessure qui compromet dangereusement sa participation au play-offs 1 avec Anderlecht et aussi à la Coupe du monde en Russie avec les Lions du Sénégal. Déjà, l’international sénégalais est forfait pour les deux matchs des Lions de ce mois, cotre l’Ouzbékistan (23 mars) et la Bosni (27 mars) en vue de la préparation du Mondial 2018...