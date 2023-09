Grand Magal de Touba2023 : Serigne Arass Mbacké retrace la vie de Cheikh Ahmadou Bamba conformément à la Sunna du Prophète (Psl).

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et la Sunna du Prophète (Psl) était au centre de la causerie de Serigne Arass Mbacké à l’occasion de la célébration de la 129ème édition du Grand Magal de Touba.



« Le Cheikh a dénoncé toutes sortes de prohibition et a recommandé aux fidèles musulmans de suivre la Sunna du bien aimé d’Allah, Mouhamed (Saw) », a-t-il expliqué. Pour le petit fils de Serigne Touba, le Coran et la Sunna ont été les seuls repères de Khadimou Rassoul durant toute son existence », a rappelé Serigne Arass Mbacké qui a fondé ses allégations sur des écrits du Cheikh.



Sur un autre registre, le guide religieux a également évoqué le sens de l’hospitalité dans la célébration du Grand Magal et a souligné les recommandations de Serigne Touba dans le traitement des hôtes. Il a fini par s’appesantir sur les sujets d’actualité en dénonçant les propos déplacés tenus par des personnes malintentionnées contre les religieux et a invité à plus de discipline envers les hommes de Dieu...