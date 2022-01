Grand Dakar : sorti victorieux lors des élections territoriales, Jean Baptiste Diouf présente son nouveau programme

Face à la montée en puissance et la razzia de la coalition Yewwi Askan Wi dans certaines localités du pays, lors des élections territoriales du 23 janvier 2022, la commune de Grand Dakar a échappé à la déferlante de la coalition (YAW). Sur 14. 496 voix, BBY obtient 5.942 devant YAW 5.697 et Bokk Gis Gis 1.578. Le candidat de la coalition « Benno Bokk Yaakaar », le maire sortant, Jean Baptiste Diouf, se dit prêt à faire de Grand Dakar, une commune de référence.

« Nous avons pris encore des engagements. Nous voulons changer Grand-Dakar. Nous voulons faire de Grand-Dakar une commune moderne, redonner de l’espoir aux femmes et aux jeunes, moi et mon équipe feront le nécessaire pour porter le flambeau du développement durable ici à Grand Dakar... », a-t-il déclaré.

Réélu pour la deuxième fois, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, à Grand-Dakar a officialisé aujourd'hui son nouveau programme, axé sur les différents secteurs dont l'environnement, la santé, le sport, la culture, l'emploi des jeunes, etc...

Très engagé avec les fils et résidents de Grand-Dakar, toutes sensibilités confondues, il promet de coopérer avec tous les responsables de la commune pour construire “Un Grand-Dakar meilleur"...