Gouvernement Amadou Bâ 2 : Me Sidiki Kaba remplace Antoine Diome à l’Intérieur et Aissata Tall Sall prend la place de IMF à la justice

Dans le second gouvernement concocté par le Premier ministre dénommé gouvernement Amadou Bâ 2, il est noté des changements dans tous les ministères de souveraineté. C’est ainsi que Me Sidiki Kaba, ex ministre des Forces armées se retrouve au ministère de l’Intérieur en remplacement de Antoine Félix Abdoulaye Diome qui hérite du ministère du Pétrole.





L’autre échange majeur, c’est au ministère de la Justice. Me Aissata Tall Sall hérite dudit ministère et cède les Affaires Etrangères à Ismaïla Madior Fall qui était ministre de la Justice.