Goudomp sous le choc : 11 jeunes, dont des mineurs, arrêtés pour un viol collectif d’une rare barbarie

Un fait divers glaçant secoue la localité paisible de Simbandi Brassou, dans le département de Goudomp. D’après les informations relayées par le quotidien Libération, onze jeunes, parmi lesquels figurent des mineurs, ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Tanaff dans le cadre d’une enquête pour viol collectif particulièrement brutal sur une femme d’une quarantaine d’années.



Les faits, d’une violence inouïe, se sont déroulés dans des circonstances sordides. Les mis en cause auraient tendu un guet-apens à leur victime, munis d’armes blanches, avant de se relayer pour la violer. L’acte, méthodiquement préparé selon les premiers éléments de l’enquête, s’est déroulé dans une zone reculée, où la femme n’a eu aucune chance d’échapper à ses bourreaux.



La révélation de ce drame a été rendue possible grâce à une première arrestation. Toujours selon Libération, c’est l’un des auteurs présumés, arrêté peu après les faits, qui a permis l’identification et l’arrestation du reste de la bande. Son témoignage a été déterminant dans cette affaire qui soulève une vive émotion dans toute la région.



La population, choquée et indignée, réclame justice et une sévérité exemplaire face à cette tragédie qui met en lumière la question récurrente de la sécurité des femmes dans certaines zones rurales. Des voix s’élèvent également pour que les complicités éventuelles soient élucidées et que l’accompagnement psychologique de la victime ne soit pas négligé.



L’affaire est actuellement entre les mains des autorités judiciaires compétentes, et les investigations se poursuivent. La question de la responsabilité pénale des mineurs impliqués pourrait soulever un débat juridique sensible dans les jours à venir.