Gora Khouma : « Le renouvellement ne doit pas seulement porter sur les cars rapides! »

Présent à l’atelier de partage sur les études et activités liées à la modernisation du système du transport public organisé ce matin par le Fonds de développement des transports terrestres, le secrétaire général du syndicat des transports routiers du Sénégal, Gora Khouma, dit adhérer au renouvellement du parc automobile sénégalais. Cependant, pour le syndicaliste, le retrait du secteur du transport ne doit pas seulement concerner les cars rapides. Gora Khouma souligne que les autres catégories de transport doivent être impliquées dans ce processus de retrait.



« C’est nous qui réclamons le changement du parc et la modernisation des gares routières. L’État nous a répondu. Ce qui préoccupe le plus, c’est le renouvellement. Nous ne voulons pas un renforcement de parc. Nous sommes pour un renouvellement. Le renouvellement c’est d’amener du nouveau et retirer l’ancien. C’est ça qui nous aide à avancer. Les gares routières aussi, il va falloir les moderniser puisque ce sont des sénégalais qui l’utilisent, il faudrait qu’elles soient modernes. Parce que les sénégalais méritent la sécurité et le confort.



Le renouvellement aussi est basé sur toutes les catégories de voitures. Taxis, minibus, tatas, camions, c’est le transport d’une manière générale dont l’État a envisagé le renouvellement. Nous sommes présents dans le conseil, nous suivons pas à pas tout ce qui se passe. Le renouvellement ce sont les sénégalais qui l’ont réclamé, nous sommes en phase de discussion et nous poursuivons pour qu’il y ait des solutions. Le renouvellement ne doit pas seulement porter sur les cars rapides. Les 7 places et autres catégories doivent aussi disparaître », a souligné Gora Khouma...