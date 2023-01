Gonflement des cas de Covid-19 : les vérités crues de l'Administrateur Général de l'Institut Pasteur

En marge de la visite du laboratoire de la fièvre jaune, du laboratoire mobile ainsi que du pôle virologie par le président de la Banque Islamique pour le Développement (BID), Muhammad Salaiman Al Jasser, l'Administrateur Général de l'Institut Pasteur de Dakar a été interpellé sur le rapport de la Cour des comptes qui avait révélé le gonflement des cas de Covid-19 par le ministère de la Santé.

Répondant à la question, le Docteur Amadou Alpha Sall a clairement précisé qu'à chaque fois qu'il y a besoin d'un test Covid-19, le suspect doit passer par le ministère de la Santé qui va envoyer ses prélèvements pour procéder au test. "Je n'ai jamais vu, personnellement, une différence entre nous et les déclarations du ministère de la Santé. D'ailleurs, nous ne sommes pas le seul laboratoire qui effectue des tests Covid-19", a-t-il déclaré.



Concernant la continuité des vaccins contre la pandémie de Covid-19, le Docteur Amadou Alpha Sall a soutenu que régulièrement les populations viennent se faire vacciner, que ce soit dans le cadre des rappels pour renforcer leur immunité ou celui des vaccins simples. "Nous sommes un des centres que le ministère de la Santé a mis en place pour assurer la vaccination des populations. Les vaccins sont toujours là et on souhaiterait que cela soit plus important", a-t-il laissé entendre...