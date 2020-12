Gingembe littéraire en Casamance : Une deuxième édition autour du brassage culturel.

Après Dakar, Rufisque et Saint-Louis pour une première édition réussie, c'est le tour de la Casamance d’accueillir le Gingembre littéraire du Sénégal sur le "Vivre Ensemble". La deuxième édition se tiendra les 4 et 5 décembre 2020 dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou.



Un besoin de répondre à l'appel de la Casamance, selon l'initiateur. Pour El Hadj Gorgui Wade Ndoye, le sud du pays qui est une terre de brassage culturel sera l'occasion pour les panélistes d'échanger autour des thèmes de la création littéraire et de la diversité, du panel de la biodiversité, sur le Mandé sur l’éducation et sur la femme entre autres sujets qui seront débattus par de grands intellectuels.



Le journaliste, par ailleurs directeur du magazine panafricain ContinentPremier.com, invite le monde à taire les violences et à cultiver le vivre ensemble sur la base du respect des différences.