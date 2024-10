Gestion nébuleuse au sein de Dakar Dem Dikk : le nouveau DG lève le voile

Lors d'un point de presse tenu ce 11 octobre 2024, marquant sa première sortie officielle en tant que Directeur Général de la Société de Transport Nationale Dakar Dem Dikk (DDD), M. Assane Mbengue a exposé une situation alarmante concernant la gestion de l’entreprise, pointant du doigt les pratiques controversées de ses prédécesseurs.

Le tableau dépeint par le Dg de DDD est loin d’être reluisant : déficits cumulés, effectifs pléthoriques, détournements d’objectifs des finances et contrats douteux s’entremêlent dans une gestion jugée « catastrophique ». « La situation actuelle est le résultat d’une mal-gérance prolongée », a-t-il affirmé, dénonçant les « marchés de gré à gré » et l’absence de passation de marchés transparents.

Dakar Dem Dikk, considéré comme un pilier stratégique du transport au Sénégal, fait face à une réalité financière préoccupante. Depuis plusieurs années, les tarifs des différents tronçons sont restés figés malgré une inflation galopante, passant de 1,1% en 1998 à 2,5% en 2020. L’État, en tant que garant du service public, a convenu des compensations financières pour soutenir l’entreprise. Toutefois, ces engagements n'ont pas été respectés, conduisant à une dette sociale et fiscale qui ne cesse de croître. En 2018, une dette croisée de 16 milliards de francs CFA a été convenue avec l'État, mais des décisions de gestion nébuleuse ont fait surface, à cela s’ajoute une explosion des effectifs, rehaussant ainsi la masse salariale de près de 60%.

Le bilan est accablant : au 31 mai 2024, avec un parc de 259 bus, le taux de fréquentation des bus s’élevait à seulement 12,05%. La masse salariale, déjà insoutenable, atteint 1,15 milliard de francs CFA, exacerbant une situation de déséquilibre structurel. « Dakar Dem Dikk comptait un effectif de 3 122 agents répartis comme suit, 2 814 CDI et 327 prestataires. La masse salariale à cette date est estimée à 1 151 131 440 francs CFA, ce qui entraîne un déséquilibre structurel, se traduisant par des résultats déficitaires et des fonds propres négatifs, un endettement excessif et une masse salariale insoutenable », déplore le nouveau Dg de DDD.

M. Mbengue a également mentionné que les indemnités reçues par Dakar Dem Dikk ont diminué au fil des ans, passant de 5,3 milliards de francs CFA en 2014, 11 milliards en 2022 et puis à 9,2 milliards en 2024, malgré des besoins croissants. Il a affirmé que l’avenir de l’entreprise dépendrait soit d’un soutien accru de l’État, soit d’une restructuration interne.

« Nous sommes conscients des enjeux », a-t-il déclaré, faisant allusion à la forte politisation et syndicalisation de l’entreprise, souvent marquée par des agendas cachés. Le tout nouveau DG de la société de transport nationale Dakar Dem Dikk (DDD) a assuré que des dispositions seront prises pour mettre au clair toute cette gestion sombre de ces prédécesseurs à la tête de la société.