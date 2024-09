Gestion ministère des finances sous l’ère Macky / Dg CDC Fadilou Keita : « Le nom de Cheikh Diba ne m’intéresse pas… La responsabilité a affecté le ministre des finances parce que c’est lui… »

Invité du Grand Jury de la Rfm, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc), Fadilou Keita est revenu sur la récente déclaration du PM Ousmane Sonko qui a procédé à un état des lieux de la gestion du régime sortant de Macky Sall. En effet, le PM Sonko a peint en noir la gestion de l’ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Bâ et de ses prédécesseurs (Amadou Bâ, Abdoulaye Daouda Diallo).



À la question de savoir quelle est la responsabilité de l’actuel ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, Fadilou Keita est d’avis qu’« il ne faut pas viser une seule personne dans ce dossier ». Des responsables de ce ministère ont forcément travaillé pour faire ce maquillage. Des gens en interne sont directement impliqués.



Aussi, ajoute-t-il, le nom de Cheikh Diba ne m’intéresse pas. « C’est un fonctionnaire qui est au sein du ministère des Finances. » La responsabilité a affecté le ministre des finances parce que c’est lui qui a en charge l’organisation interne et c’est lui qui a la responsabilité de cette affaire », explique-t-il. Évoquant l’organisation de nos services, Fadilou Keita informe qu’« il y a un décret de répartition des services de l’État qui peut être aujourd’hui modifié pour prendre les prérogatives de X et les donner à Y ».



« Maintenant, comment cela s’est passé à l’intérieur du ministère des Finances, je ne sais pas. » Mais je suis certain comme tout le monde que les responsables sont au niveau du ministère des finances comme au Trésor, à la Douane. Ça, c’est sûr et certain. Qui sont les responsables, je ne sais pas. Ce n’est que le ministre qui peut le dire et les rapporter », dira-t-il.