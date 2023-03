Gestion du Basket / Les vérités de Mbaye Jacques Diop : “Si les gens veulent prendre le pouvoir ils n’ont qu’à aller en AG et se battre!”

À quelques semaines de la prochaine assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de basket-ball prévue le 6 mai prochain, la tension est à son comble entre l’équipe dirigeante et la Convergence pour la Renaissance du Basket-ball (CRBS.) Une sorte de bataille par procuration entre le président de la FSBB Me Babacar Ndiaye et Baba Tandian membre de la CRBS et ex président de la Fédé de basket.Toujours est-il que Mbaye Jacques Diop, journaliste et conseiller technique au ministre des sports, la légalité et la légitimité sont du côté des élus et que ceux qui aspirent au changement devraient le faire avec la manière. “Si les gens veulent prendre le pouvoir ils n’ont qu’à aller en AG et se battre”, a-t-il déclaré.