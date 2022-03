Gestion des flux financiers : la CDC et la CDNS approuvent la nouvelle plateforme de paiement digital dédiée aux notaires.

Lancée à travers le décret 2021 -1162 du 10 septembre 2021, la plateforme de paiement digital dédiée aux notaires a été présentée, ce 29 mars, aux acteurs du domaine du notariat en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignation (CDC).



Totalement opérationnel après sa phase test, le système de gestion des flux financiers mis en place par la CDC vise à manager des opérations de versements en ligne, sans déposer de documents à la CDC, sans frais par coursier et sans délai d'attente.



Pour la chambre des notaires du Sénégal (CDNS), l’outil est une réponse aux attentes de l’institution en terme de gestion des flux de dépôts et de retraits, ce qui constitue chez les acteurs concernés un satisfecit.



La plateforme est un système électronique de validation sécurisée permettant aux notaires de disposer des fonds communs clients. Cependant, l’outil numérique est à parfaire pour plus d’efficacité dans la gestion des flux financiers en faveur des notaires.