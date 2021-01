Général Brigade Thiaka THIAW : « Il vous faut garder à l'esprit le sens de l'honneur et de l'engagement »

En s'adressant à ses troupes qui doivent aller au Mali dans le cadre des missions onusiennes, le général de brigade Thiaka Thiaw, ordonne au contingent Sen F1/8/MINUSMA de la gendarmerie nationale au respect strict des conditions et exigences édictées.



Le commandant de la gendarmerie mobile en donnant le drapeau au commandant de l'unité, souligne que "vos actions soient toujours respectueuses et de l'exécution strict du mandat. Une fois sur place, vous aurez à relever le défi et à confirmer la réputation de nos troupes qui vous ont précédés".



Cependant, il rappelle que ça sera par leur professionnalisme, leur engagement et un moral à toute épreuve. Le haut commandement de la gendarmerie dira-t-il, attend d'eux, l'exemplarité. " Il vous faut garder en permanence à l'esprit le sens de l'honneur et de l'engagement"



Il conclut pour dire "ne décevez pas la population du Sénégal, ne décevez pas la communauté internationale".