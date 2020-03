Gamou Taïba : Un fils de Baye Niass interpelle l'État sur l'élargissement de la route Dinguiraye-Taïba Niassène..

Le Gamou annuel de Taïba Niassène commémorant la naissance de Cheikh Al islam, se prépare activement dans cette cité religieuse. Ce matin, une délégation de la Jamiyatu Ansaaru-din, conduite par un des fils de Baye Niass, Cheikh Moune Amina Ibrahima Niass, s'est rendue sur place pour procéder aux derniers réglages.



Au sortir d'une réunion avec les autres membres du comité d'organisation du Gamou et les autorités municipales, le président de cette structure (Jamiyatu Ansaaru-din), Cheikh Moune Amina Ibrahima Niass, a pointé du doigt l'état actuel de l'axe routier Dinguiraye-Taïba Niassène( 11km) qui, à cause de son étroitesse, constitue un danger permanent pour les automobilistes qui traversent cette route.



" Cela a toujours été une doléance. Et nous savons que le Gamou aura lieu dans quelques jours (10 mars), donc il est impossible de l'élargir tout de suite, mais nous pensons que l'État doit réagir afin qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible".



Cheikh Moune A. Ibrahima Niass a également déploré le non respect des engagements de certains services de l'État. D'après lui, ces derniers, à la veille du Gamou, s'engagent devant les autorités administratives à répondre favorablement aux sollicitations du comité d'organisation, mais au finish, ne respectent pas leur parole...