Gamou Taïba Niassène : le Khalife de Médina Baye dénonce des attaques « terroristes » contre des fidèles occasionnant 18 morts.

Le gamou de Taïba Niassène commémorant la naissance du détenteur de la Fayda, Cheikh Ibrahim Niass a été célébrée, ce 6 février à Kaolack. Plusieurs disciples dont une dizaine qui ralliaient le lieu de la célébration n’ont pas pu rejoindre leur destination, a renseigné un communiqué du Khalife Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahim Niass.

À en croire le guide religieux, le mercredi 1er février 2023, plusieurs autocars en provenance du Niger et du Nigéria avec des passagers à destination du Sénégal, en vue d’y célébrer l’anniversaire de la naissance de Cheikh al Islam El Hadj Ibrahim Niass, ont subi des attaques de bandes armées non identifiées lors de la traversée du Burkina Faso. Dix-huit (18) des passagers ont perdu la vie au cours de ces attaques, et les survivants ont, en grande partie, été délestés de leurs biens.

« Nous nous inclinons avec respect devant la mémoire des disparus. Nous supplions Allah de les accueillir en Son paradis le plus élevé, parmi les « chouhadas » (martyrs) et les « sâlihines ». Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés et exprimons notre sympathie aux personnes qui ont perdu des biens », a fait savoir le khalife de Médina Baye qui dénonce vigoureusement ces actes terroristes.

« Par ailleurs, nous nous insurgeons contre l’emploi des termes « Jihad » et djihadiste » en rapport avec l’assassinat de civils innocents. En effet, un tel acte est aux antipodes des recommandations du Saint Coran qui, en sa sourate 5, verset 35, dispose que « Quiconque tue un être humain non convaincu de meurtre ou de sédition sur la Terre est considéré comme le meurtrier de l’humanité tout entière. Quiconque sauve la vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l’humanité tout entière », a expliqué celui qu’on surnomme Khadimul Ummati.

Pour lui, c’est dire qu’aux yeux de l’Islam, les personnes qui commettent des actes comme ceux qui ont fait dix-huit victimes le 1er février 2023, sont tout simplement des bandits et des criminels de la pire espèce.

« C’est le lieu, pour nous, d’exhorter les musulmans à se conformer aux recommandations de leur religion, celles-ci excluant clairement toute violence gratuite envers des êtres humains, quelles que soient leurs croyances », a indiqué Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahim Niass. Le Khalife a toutefois invité la Cedeao à user des moyens nécessaires pour combattre ce mal qu’est le terrorisme qui affecte la sous-région.

« Enfin, nous lançons un appel aux Gouvernements de la sous-région pour que, conformément aux engagements souscrits dans le cadre de la CEDEAO, ils veillent à l’adoption et la mise en œuvre effective de mesures propres à éradiquer le terrorisme dans la région et à y garantir la libre circulation des personnes et des biens, dans la sécurité », a-t-il conclu.