Gamou Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani 2025 : les fidèles nettoient la cité religieuse et mettent en garde contre les comportements inappropriés

Ce dimanche 31 août 2025, les disciples de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo se sont mobilisés à Médinatoul Cheikh Abdou Khadr Dieylani pour procéder au désherbage et au nettoyage de la cité religieuse, en prélude au Gamou prévu cette année, le 10 septembre.

Les talibés sous la supervision du Dieuwrigne Ousseynou Badiane, président du comité d'organisation du Gamou, munis de matériel de nettoiement, ont nettoyé de fond en comble les alentours de la grande mosquée et le mausolée qui vont accueillir des milliers de fidèles venus d'horizons divers à l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL).

Dans leurs discours, les Talibés se sont réjouis d'avoir participé à ce grand nettoyage qui, selon eux, montre leur amour, leur fidélité et leur engagement envers feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo et son Khalife, Cheikh Ibrahima Diallo.