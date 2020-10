Gamou Médina Baye : Mohamed Ndiaye Rahma honore sa promesse et assure encore les "berdés".

Chose promise chose due! L'ambassadeur itinérant l'avait annoncé et il l'a fait en mettant à la disposition des pèlerins des nourritures copieuses. Venus de localités lointaines, les fidèles ont savouré les délices des plats de tout genre. L'ambassadeur itinérant a saisi cette occasion pour remercier le chef de l'État et la première dame pour leur engagement à accompagner l'ensemble des foyers religieux.



Pour rappel, Mohamed Ndiaye Rahma, a pour cette année servi à manger à plus de 10.000 pèlerins et installé de grandes cuisines à Médina Mbaba, Sam, Darou Rahmaty, Fass Cheikh Tidiane, Thioffack, etc. Et plus de 2.000 femmes ont été enrôlées dans cet élan de solidarité...