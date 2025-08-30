Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Le président de la République vient d'arriver à Tivaouane. En effet, la délégation est en train d'être reçue par le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour.

Le président de la République visitera à la suite de cet entretien les chantiers de la Grande mosquée, entre autres.

Parmi les membres de la délégation, le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine....