Gamou 2025: le chef de l’État est arrivé à Tivaouane

Le président de la République vient d'arriver à Tivaouane. En effet, la délégation est en train d'être reçue par le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour.
Le président de la République visitera à la suite de cet entretien les chantiers de la Grande mosquée, entre autres.
Parmi les membres de la délégation, le ministre de l’Intérieur, Jean Baptiste Tine....
Autres articles
-
RAPattack : les féministes sénégalaises lèvent le voile sur la stigmatisation des victimes de viol
-
Gamou Taslima (Sédhiou) : La 80e édition célébrée ce jeudi 04 septembre…
-
Mercato : Nicolas Jackson va s'engager avec le Bayern Munich !
-
Ziguinchor : un drame conjugal fait trois victimes, dont deux enfants
-
Guédiawaye : mort sur chantier au Lycée Limamoulaye, le patron de Kelimane arrêté