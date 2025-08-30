Gamou 2025 : le chef de l’État attendu ce samedi à Tivaouane

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu ce samedi dans la cité religieuse de Tivaouane.

Il sera ainsi reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Il a été également annoncé que le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, se rendra quant à lui à Thiénaba et à Thiès. Le PM Ousmane Sonko est attendu à Médina Baye, a-t-on appris...