Gamou 2024 : La cité religieuse commence à faire le plein… Tivaouane au rythme de la nuit dédiée au Prophète (Psl).

C'est la grande affluence dans la cité de Mame El Hadj Malick Sy. Les fidèles viennent des différentes régions et hors du pays pour prendre part à cet événement religieux. Pour l'instant, la matinée et l'après-midi du samedi sont consacrés aux ziars chez les foyers religieux et aux mausolées, ainsi qu'à la grande mosquée. Il s'agit d'un grand moment de ferveur et de communion entre les fidèles et les guides religieux…