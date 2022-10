Gamou 2022 : la communauté mouride a célébré la naissance du prophète Mohamed (PSL) sur l’esplanade de Massalikul Jinaan.

La communauté musulmane a célébré dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre, l’anniversaire de la venue au monde du Prophète Mohamed (PSL) : le Mawlid al nabi.

Un peu partout au Sénégal, la communauté musulmane a célébré ce jour si spécial, communément appelé Gamou. À Dakar, à la mosquée de Massalikul Jinaan, la confrérie Mouride n'a pas été en reste. Tout au long de la nuit, le Mawlid a été célébré dans une ambiance de lecture du Saint Coran, des Zikr des plus beaux noms du sceau du Prophète, de conférences par d’éminents conférenciers et un récital des Khassaïde, louanges écrites spécialement au prophète Prophète Mohamed (PSL) par le fondateur du Mouridisme.

Dans sa prise de parole lors de cet événement, le représentant du Khalife Général des Mourides à Dakar, Mbackiou Faye, « incite les disciples Mourides à faire preuve de combativité et d’engagement pour perpétuer l’œuvre de Cheikh Akhmadou Bamba à travers Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké leur khalife général ».