Gakou à sa sortie de prison : « Le Grand Parti a démontré sa détermination à ne ménager aucun effort pour la victoire des valeurs »

Suite à son arrestation hier lors de la manifestation anti-parrainage, le leader du Grand Parti Malick Gakou a été finalement libéré aujourd’hui. Une libération qui s’est faite tôt ce matin, comme en atteste le communiqué publié par le Grand Parti. « Je suis sorti de ma garde à vue au Commissariat central de Dakar, tôt ce matin du 20 avril 2018.



Je voudrais, vivement et du fond du cœur, vous remercier pour le soutien affectif durant cette épreuve que nous avons partagée, dans la responsabilité et la dignité, avec toutes les composantes de la Nation.» Tels ont été les premiers mots de Gakou, qui a saisi l'opportunité pour réaffirmer l'engagement sans faille du Grand Parti dans la lutte pour la préservation des acquis démocratiques



En outre, le président du Grand Parti a salué l’attitude patriotique des sénégalais de la Diaspora, qui n’ont pas été en reste dans cette lutte. Terminant sa déclaration, il a donné rendez-vous prochainement à ses sympathisants, militants et collaborateurs, pour se prononcer sur les récents évènements ainsi que la conduite à tenir en perspective de 2019.