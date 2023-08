Fugue de Adji Sarr, les agents déployés pour la retrouver… : Tout ce qu’il faut savoir sur la fuite de l’ex masseuse de Sweet Beauté

Elle est rentrée vers 22h30…

Il faut rappeler que le 1er juin dernier, la Chambre criminelle avait condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, à payer 20 millions de francs Cfa de dommages et intérêts à la partie civile, ainsi qu'une amende de 600 mille francs Cfa. Alors que Adji Sarr réclamait 1, 5 milliard de francs Cfa à titre de dommages et intérêts. Le chef de file de l'ex-parti Pastef a été jugé par contumace pour viols et menaces de mort. Le ministère public avait requis lors du procès, 10 ans de réclusion criminelle contre lui pour le délit de viol et une condamnation de 5 ans pour corruption de la jeunesse. Après le verdict, Adji Sarr avait interjeté appel ainsi que Ndèye Khady Ndiaye, propriétaire du salon Sweet Beauté, qui avait été reconnue coupable d'incitation à la débauche. Elle avait pris 2 ans de prison ferme.