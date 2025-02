France : Le Collectif pour la défense des détenus politiques au Sénégal voit le jour, manifeste son soutien à Farba Ngom et prévient El Malick Ndiaye

L’agitation est palpable parmi les Sénégalais de la diaspora depuis le début de l’affaire dite "Farba Ngom". Ce dossier judiciaire, activé par le parquet financier, a conduit à la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien maire des Agnam, Farba Ngom, qui est désormais dans le collimateur de la justice. Face à cette situation, la mobilisation des Sénégalais de la diaspora s’intensifie pour exiger le respect de l’État de droit par les nouvelles autorités. En France, le « Collectif pour la défense des détenus politiques » vient de voir le jour, endossant le rôle d’avocat des personnes emprisonnées au Sénégal pour des motifs politiques.



Autour de la figure de Farba Ngom, le collectif lance un appel solennel et avertit : « Ce mouvement est destiné à durer. Nous ne sommes pas dans une réaction temporaire. Nous entendons poursuivre la lutte, car nous faisons face à un régime qui bafoue les règles démocratiques », déclare le porte-parole du mouvement.



La récente sortie médiatique d’El Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, n’a pas échappé aux membres de la diaspora. En raillant l’opposition et en affirmant qu’elle n’existe pas au Sénégal, le secrétaire national à la communication du Pastef a suscité la colère du collectif. Ce dernier réplique avec fermeté : « Il saura bien qu’il existe une opposition au Sénégal, et nous allons le lui démontrer par des actes concrets… ».