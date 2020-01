France : L'inquiétante libération du premier jihadiste de retour de Syrie.

Flavien Moreau a recouvré la liberté ce lundi 13 janvier. Premier jihadiste français de retour de Syrie, il a été jugé et condamné en 2014 pour 07 ans de prison pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.



Sa libération est inquiétante au vu de sa personnalité, alerte Ouest-France. Le Nantais de 33 ans n'aurait pas renoncé à ses convictions jihadistes.



Le 03 octobre 2018, des inscriptions auraient été découvertes sur les murs de sa cellule de la prison de Vendin-le-Vieil. Il y était écrit « Je suis Ganczarski ».

Christian Ganczarski a agressé avec une paire de ciseaux, trois surveillants de prison. Lié à Al Qaida, il a été condamné pour l'attentat de la synagogue de Djerba, en Tunisie en 2002.



Transféré à la prison de Condé-sur-Sarthe, son admirateur Flavien Moreau aurait menacé les surveillants à son arrivée. A Vendin-le-Vieil, il s'est signalé sur ce registre et a même été placé dans le quartier disciplinaire.



Selon le site français Ouest-france.fr lu à Dakaractu, il bénéficiera d'un suivi judiciaire pendant un an avant de disparaître dans la nature.



Son frère Nicolas Moreau reste en détention. Il a été condamné à 10 ans de prison en 2017 pour avoir combattu, aux côtés de l'Organisation État islamique dans la zone syro-irakienne.