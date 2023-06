Forum national de l’entrepreneur chrétien : réflexion sur l’employabilité des jeunes et leur implication dans le domaine des énergies

L’Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (ADECCS) a ouvert ce vendredi 23 juin 2023 à Dakar, la première édition du Forum national de l’entrepreneur chrétien.

Cette rencontre avait pour thème « Entrepreneurs chrétiens : quel rôle dans le développement économique du Sénégal ? », s’étalera sur deux jours.



Ainsi, l’ADECCS dans son engagement à accompagner l’État en contribuant à la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes, par la mobilisation de 1.000 jeunes, va entreprendre des actions concrètes de promotion d’emplois.



En effet, selon Étienne Diène, président de ladite association, les jeunes sont dans le désarroi car ils sont en quête d’emploi et aujourd’hui, dans ce contexte particulier avec une forte population de jeunes qui sont en demande de travail, de solution et d’emploi, il leur faut trouver des solutions en tant que dirigeants, et leur venir en aide. En outre, il estime qu’il faut apporter des solutions en agissant pour les nouveaux emplois, c’est à dire sortir du classique et aller vers les nouvelles opportunités telles l’emploi vert, le digital et le développement durable.