Forum entreprise-territoires / Cadre de dialogue entre les Ics et la population : "La préoccupation majeure pour nous, c'est comment installer les populations dans un cadre de vie adéquat" (gouverneur de Thiès)

À l'initiative des Industries Chimiques du Sénégal, la première édition du Forum entreprise-territoires s'est tenue hier à Darou Khoudoss. Réunissant les maires de Taïba Ndiaye, Méouane, Mboro, Darou Khoudoss et de Pire, la rencontre était une occasion pour les différentes parties prenantes de s'engager pour un territoire durable.

De son côté, le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, a décliné les ambitions de l'administration territoriale relativement à l'amélioration de la cohabitation entre les Ics et les populations locales. "Que ce forum puisse poser les véritables débats, les véritables questions qui gangrènent le développement de notre localité [...]. Et la préoccupation majeure pour nous c'est comment installer les populations dans un cadre de vie adéquat, c'est-à-dire quitter le bien-être pour aller vers le mieux-être, c'est notre préoccupation. Nous comptons sur vous les maires, parce que vous avez d'abord parlé avec vos populations... Il y a un volet social qu'il faut mettre en avant et c'est vous les maires en accompagnement avec les Ics et vous allez définir le cadre pour que nous puissions développer...", a-t-il indiqué.

De leur côté, les maires ont exprimé leurs préoccupations à savoir "le désenclavement des communes par la réalisation de pistes carrossables, la réalisation de centre de formation technique et professionnelle polyvalent, des équipements informatiques pour les établissements scolaires, la construction d'ouvrages hydro-agricoles qui assurent l'approvisionnement en eau et la production agricole, la construction de centre de santé..."