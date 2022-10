Forum des armées de l’air africaine : les forces de sécurité aériennes régionales veulent être efficientes

Dakar, la capitale sénégalaise a abrité ce 26 octobre, le forum inaugural des armées de l’air africaines. Ce forum, qui se tient sur deux jours, a vu la participation d’une vingtaine de chefs d’état-major d’armée de l’air d’Afrique et de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de l’aviation militaire. Cette rencontre de la communauté aérospatiale des armées de l’air des pays africains qui est articulée autour du thème « l’aviation militaire dans les conflits de basse intensité », va permettre aux chefs d’état-major d’armée de l’air et des fournisseurs de solutions, d’aborder « l’évolution du rôle des forces aériennes dans les opérations de contre-insurrection». Il sera également question « d’identifier les besoins clé des armées de l’air régionales », note le ministre des forces armées du Sénégal, Me Sidiki Kaba.

En effet, les États africains, notamment la zone sahélienne, est très instable et est en proie aux attaques terroristes depuis plusieurs années. Et face à cette menace qui pèse sur la sécurité des populations concernées, les forces de défense locales se doivent de réagir pour endiguer cette menace croissante. Ainsi, ce forum qui se tient sur deux jours, va justement identifier les besoins des armées de l’air africaines pour parer à ces menaces...