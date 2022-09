Fortes précipitations : Antoine Diome en visite à Rufisque pour faire un point sur la situation.

Aujourd’hui le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome s’est rendu à Rufisque, dans des zones fortement touchées par les récentes précipitations, particulièrement la commune de Tivaouane Peulh-Niague et Sangalkam.



Une visite qu’ont bien pu apprécier les habitants des dites communes qui ont tous soutenu et félicité l’engagement de l'État à les accompagner surtout en cette période pluviale. Sur place, les maires des deux communes, Momar Sokhna Diop et Pape Sow n’ont pas manqué d’échanger avec le ministre afin de parfaire ces efforts.