Formation et insertion des jeunes : la SEN’EAU, la 3FPT et CSFP-BT conjuguent leurs forces pour professionnaliser le secteur de la plomberie.

Chargé d’assurer la mise en œuvre de la formation théorique des étudiants, retenus à l’issue d’un concours pour une formation en plomberie, canalisateur, réseau eau potable, le Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, a accueilli la 2ème promotion de l’école des plombiers. Cette école initiée depuis 2021, et qui propose le premier diplôme en alternance au Sénégal, a pour vocation de former des apprentis canalisateur, d’un niveau de 4ème, âgés entre 15 et 20 ans.



Cette convention tripartite dont le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT), a assuré le financement et l’écriture du programme est à l’origine de l’ensemble des investissements liés au programme de formation et prend également en charge 90% des frais de scolarité des étudiants. La SEN’EAU qui a pour rôle d'assurer la formation pratique, le mentoring et l’insertion en entreprise des étudiants, a pour vocation de former des jeunes qui seront opérationnels dès leur intégration en entreprise et qui seront employables, à l’issue d’une formation gratuite de 3 ans couronnée d’un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), reconnu par l’État du Sénégal.



Cette aptitude est donc possible, d’après le directeur du Centre Sectoriel de Formation Professionnelle aux Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, Oscar Badji, après l’élaboration d’un dispositif de formation appelé PIF (Projet - Formation - Insertion), qui est, poursuit-il, « une nouveauté dans le secteur du BTP », dira-t-il. Lors de ces 3 années de formation, douze (12) modules de formation sont délivrés aux 32 jeunes issues des différentes régions du Sénégal, dont sept (7) jeunes filles.