Formation de l’équipe de parrainage de BBY : Banda Diop dénonce une « démarche discriminatoire »

L’ancien maire de la Patte d’Oie et membre par ailleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar, ne semble pas apprécier la démarche qui a consisté à mettre en place la team Parrainage de Benno Bokk Yakaar. Selon Banda Diop, « elle ne répond à aucune logique collégiale, aucune logique de collaboration entre partis politiques d’égale dignité ».



D’après le socialiste, « ce qui se passe dans BBY constitue une atteinte grave à l’esprit de collaboration ou de partenariat politique qui devrait prévaloir. Il considère que « la question à chercher réponse, en conséquence, est la place des autres formations politiques membres à part entière de BBY… »



L’ancien maire et membre du Parti socialiste estime que les prémisses s’étaient accentuées et avaient fini de courroucer tout le monde (parties prenantes et observateurs politiques) quand pour les besoins de candidature au sein du BBY, il n’était constaté que les membres distingués de l’APR dans la short list.



Selon Banda Diop, dans BBY, « il n’y a que l’APR qui existe. Seuls ses membres qui ont droit à être candidat sont au niveau stratégique relativement au parrainage. D’après le socialiste, il est important, dans une coalition de respecter les autres partis.



En conséquence, il interpelle la conférence des leaders de BBY à réagir devant ce qu’il considère comme « une forfaiture » pour le bien de BBY et pour une entame sereine de ce qui constitue l’élection présidentielle la plus inédite et la plus indécise de l’histoire.