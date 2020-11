Formation dans les espaces Sénégal Services : L'ADIE et l'ONFP unissent leurs forces.

Cette convention de partenariat signée entre l'Agence de l'informatique de l'État et de l'Office national de la formation professionnelle vise à promouvoir la formation des jeunes des 45 départements du pays dans le numérique, conformément au programme "Sénégal Espace Services", du projet Smart Territoires.



L'idée, selon le directeur général de l'ADIE, c'est d'arriver à un guichet unique pour l'administration afin que tous les services de l'administration puissent être disponibles en un seul point dans les différents départements du pays, mais aussi dans les espaces connectés à la fibre optique pour avoir un certain nombre de formations à la disposition de la jeunesse.



Ce qui permettra à l'office national de la formation professionnelle de jouer son rôle en apportant une formation professionnelle aux jeunes. Ce qui constitue une grande opportunité pour l'office, de l'avis de son directeur général, le Dr Souleymane Cissé.



Ainsi les premiers espaces seront bientôt disponibles et opérationnels à travers le pays, rassure le directeur général Cheikh Bakhoum...